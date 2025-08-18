اسلام کیخلاف سازشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے :علما
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)عقیدہ ختم نبوت ؐ کا تحفظ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ،فتنہ قادیانیت کی سرکوبی ایمانی فریضہ ہے دین اسلام کے خلاف سازشوں کا مل کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔۔۔
دین اسلام تو عام شخص کی توہین کی اجازت نہیں دیتا تو رسول اکرم ؐ تو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں لہذا کسی بھی صورت مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ؐ کی شان میں گستاخی کی جائے ،مسلمانوں کو بھی محبت رسول ؐسے سرشار ہوکر تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہو کر محبت کا اظہار کرنا ہوگا ۔ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ بخاری،علامہ محمد اجمل رضا قادری نے سماجی شخصیت آصف تارڑ اینڈ برادران کی والدہ کے ایصال ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر صاحبزادہ پیر سید حسنات،قاری خادم بلا ل مجددی، بریگیڈئیر تنویر اکبر،قاری شاہد محمود قادری،محمد احسن تارڑ ،یاسر عرفات تارڑ،طاہر فاروق تارڑ،اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر وڑائچ،سابق مشیر وزیر اعلیٰ علی اصغر چیمہ،ڈی ایس پی نواز گجر،افتخار احمد رضوی،مولانا اکبر بشیر نقشبندی و دیگر بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ والدین کی عزت ومرتبہ کی جوتعلیم دین اسلا م نے دی اسکی مثال کسی دوسرے ادیان میں نہیں ملتی جوبچے والدین کی خدمت کرکے انکی دعاؤں کے ثمرسمیٹتے ہیں وہ والدین کے دنیاسے رخصت ہونے کے بعدبھی انکی دعاؤں کے اثرات سے مستفید رہتے ہیں ۔