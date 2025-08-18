منڈیکی گورائیہ :ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے 3افراد رنگے ہاتھوں گرفتار
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے 3 افراد کورنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ سلیم ’عبدالغفور اور عرفان ڈکیتی کی نیت سے سٹیڈیم روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں پولیس نے چھاپہ مارکر تینوں کوگرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیا۔
