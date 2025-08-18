صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا سیوریج بند ، پانی جمع

  • گوجرانوالہ
عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا سیوریج بند ، پانی جمع

گجرات(سٹی رپورٹر )عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں کئی دنوں سے سیوریج اور بارش کھڑا پانی علاج معالجے کے لیے آنے والے افراد کیلئے وبال جان بن گیا۔۔۔

ایم ایس ڈاکٹر رحمن گلزار ہسپتال کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آنے لگے ، شہریوں نے سیکرٹری ہیلتھ سے ہسپتال کے مسائل حل کرانے اور مستقل میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کر دیا ۔ گجرات کے سب سے بڑے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا سیوریج کئی روز سے بند ہے اسی وجہ سے حالیہ بارشوں کا پانی ہسپتال کے چاروں اطراف کھڑا ہے جس میں نہ صرف بد بو بلکہ مچھروں کی افزائش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ، انہی مچھروں کو لوگوں نے ڈینگی مچھر کا نام دے کر نہ صرف ہسپتال بلکہ گردونواح کے مکینوں میں خوف پھیلا دیا ہے ۔ عزیز بھٹی ہسپتال کو درپیش موجودہ مسائل اور ایم ایس کی عدم دلچسپی کو دیکھ کر گجرات کے شہریوں نے سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہسپتال کا دورہ کریں اور اس کے مسائل حل کرائیں اور اہل و مستقل ایم ایس کی تعیناتی کو یقینی بنائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر