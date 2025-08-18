عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا سیوریج بند ، پانی جمع
گجرات(سٹی رپورٹر )عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں کئی دنوں سے سیوریج اور بارش کھڑا پانی علاج معالجے کے لیے آنے والے افراد کیلئے وبال جان بن گیا۔۔۔
ایم ایس ڈاکٹر رحمن گلزار ہسپتال کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آنے لگے ، شہریوں نے سیکرٹری ہیلتھ سے ہسپتال کے مسائل حل کرانے اور مستقل میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کر دیا ۔ گجرات کے سب سے بڑے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا سیوریج کئی روز سے بند ہے اسی وجہ سے حالیہ بارشوں کا پانی ہسپتال کے چاروں اطراف کھڑا ہے جس میں نہ صرف بد بو بلکہ مچھروں کی افزائش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ، انہی مچھروں کو لوگوں نے ڈینگی مچھر کا نام دے کر نہ صرف ہسپتال بلکہ گردونواح کے مکینوں میں خوف پھیلا دیا ہے ۔ عزیز بھٹی ہسپتال کو درپیش موجودہ مسائل اور ایم ایس کی عدم دلچسپی کو دیکھ کر گجرات کے شہریوں نے سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہسپتال کا دورہ کریں اور اس کے مسائل حل کرائیں اور اہل و مستقل ایم ایس کی تعیناتی کو یقینی بنائیں ۔