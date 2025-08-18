صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات شہیدوں کی دھرتی ، دیس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں:رضوان دلدار

  • گوجرانوالہ
گجرات شہیدوں کی دھرتی ، دیس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں:رضوان دلدار

گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر فرینڈز گروپ رضوان دلدار چودھری نے کہا کہ گجرات شہیدوں کی دھرتی ہے۔۔۔

 شہری محب وطن اور دیس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ پسند نہ پسند کے معاملے آتے رہتے ہیں مگر جب بھی بیرونی مداخلت ہوئی پاک فوج ’عوام اورسیاست ایک پیج پر رہے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد پارٹیوں سے وابستی اپنی جگہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو حالیہ جنگ میں ہزیمت اٹھاناپڑی انہیں رافیل کا بڑا گھمنڈ تھا مگر ان کے پاس پاک فوج جیسا جذبہ نہیں تھا پاک فوج نے بھارت کا غرور پل بھرمیں مٹا دیا جس کی پوری دنیامعترف ہوئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر