گجرات شہیدوں کی دھرتی ، دیس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں:رضوان دلدار
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر فرینڈز گروپ رضوان دلدار چودھری نے کہا کہ گجرات شہیدوں کی دھرتی ہے۔۔۔
شہری محب وطن اور دیس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ پسند نہ پسند کے معاملے آتے رہتے ہیں مگر جب بھی بیرونی مداخلت ہوئی پاک فوج ’عوام اورسیاست ایک پیج پر رہے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد پارٹیوں سے وابستی اپنی جگہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو حالیہ جنگ میں ہزیمت اٹھاناپڑی انہیں رافیل کا بڑا گھمنڈ تھا مگر ان کے پاس پاک فوج جیسا جذبہ نہیں تھا پاک فوج نے بھارت کا غرور پل بھرمیں مٹا دیا جس کی پوری دنیامعترف ہوئی ۔