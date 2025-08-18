شہر میں چینی کے بعد آٹے کی قلت بھی سر اٹھانے لگی
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)چینی کے بعد آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ،10کلو کاتھیلا 690کے بجائے 850روپے میں فروخت ہونے لگا۔ گوجرانوالہ میں آٹے کی قلت سراٹھانے لگی ہے۔۔۔
حکومت کی جانب سے گندم کاریٹ 2900مقررہونے سے قبل ہی فلورملز اورسٹاکٹس نے گندم بڑے پیمانے پرذخیرہ کر لی اوراس وقت 2300سے 2500روپے فی من لی لیکن جب حکومت نے ریٹ نہ دیاتومارکیٹ ڈائون ہوئی اورگندم کاریٹ 2000روپے فی من تک آگیاجس سے کئی فلورملز کوشدیددھچکالگا ۔اب گندم 2900 سے 3100روپے فی من مل رہی جس میں پسائی،تھیلا،لوڈنگ ان لوڈنگ کے اخراجات ڈال کرآٹا800روپے میں بھی فلورملزکونقصان دے رہاہے اس لیے ڈیمانڈ15کلو والے تھیلے کی ہے جس سے 10کلوتھیلا کی مارکیٹ میں شارٹیج ہوگئی ہے ،شہری ایک بارپھر مہنگا آٹا خرید نے پر مجبورہیں۔فلورملزایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خالدتنویرنے کہا کہ اب صرف ڈیمانڈسپلائی پر کام کررہے ہیں جوڈیمانڈآتی ہے اس کی سپلائی دے دیتے ہیں ریٹس پر ہم مجبورہیں بجلی پسائی اورتھیلے کے پیسے ڈال کرہمیں اوربھی مہنگاپڑتاہے ۔ محکمہ خوراک کے حکام کاکہناہے کہ انکااب کوئی اختیارنہیں جوجوحکم حکومت کی جانب سے آتاہے وہ اسکوپوراکررہے ہیں اوراب تواس انتظارمیں ہیں کہ انکامحکمہ کب ختم ہوتاہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ فلورملز،کاشتکاروں سے معاملات طے کرکے غریب کوآٹاسستادیاجائے ۔