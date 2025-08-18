طلبہ کو ڈومیسائل کی تصدیق کیلئے خواری ،اے سی ڈسکہ سے رپورٹ طلب
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ کے حلقہ موترہ کے پٹواری کی طرف سے طلبا و طالبا ت کو ڈومیسائل کی تصدیق کیلئے خوار کرنے پر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر سے رپورٹ طلب کرلی ۔
تحصیل ڈسکہ کے حلقہ موترہ کے پٹواری ذوالقرنین سکندر نے ڈومیسائل کی تصدیق کیلئے آنیوالے طلبا و طالبات کو خوار کرنا شرو ع کردیا جس کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں جس پر ڈپٹی کمشنر صبا اصغرنے نوٹس لیتے ہوئے ڈومیسائل کی تصدیق کیلئے آنیوالے طلبا و طالبات کو خوار کرنے پر موترہ کے پٹواری ذوالقرنین سکندر کے متعلق اسسٹنٹ کمشنر سے رپورٹ طلب کرلی ۔