صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے

  • گوجرانوالہ
عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردو نواح میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے دندان سازوں کے پاس نہ لائسنس ہے نہ ہی تربیت، استعمال شدہ آلات سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو نے لگے ۔

سیالکوٹ اور گردو نواح کے دیہات میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر عوام کو بیماریوں میں مبتلا کر نے کا با عث بن رہے ہیں ، مختلف علاقوں میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر مریضوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عطائی ڈاکٹر مریضوں پر استعمال شدہ سرجیکل اوزار استعمال کرتے ہیں جو بے حد خطر ناک ہیں۔ ان عطائی ڈاکٹرز کی جانب سے کئے جانے والے غیر معیاری اور خطرناک علاج کی وجہ سے بہت سے افراد کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔ ان کی طرف سے استعمال کی جانے والی غیر معیاری دوائیں اور غیر پیشہ ورانہ طریقے مریضوں کے منہ کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں اور بعض اوقات مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹر ز کو روکنے کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تا کہ عوام کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔ عوام کی آگا ہی بڑھانے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لئے حکومت کو سخت قوانین بنانا ہوں گے تا کہ غیر تربیت یافتہ افراد کو حساس شعبے میں کام کرنے کی اجازت نہ ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر