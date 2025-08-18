عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردو نواح میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے دندان سازوں کے پاس نہ لائسنس ہے نہ ہی تربیت، استعمال شدہ آلات سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو نے لگے ۔
سیالکوٹ اور گردو نواح کے دیہات میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر عوام کو بیماریوں میں مبتلا کر نے کا با عث بن رہے ہیں ، مختلف علاقوں میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر مریضوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عطائی ڈاکٹر مریضوں پر استعمال شدہ سرجیکل اوزار استعمال کرتے ہیں جو بے حد خطر ناک ہیں۔ ان عطائی ڈاکٹرز کی جانب سے کئے جانے والے غیر معیاری اور خطرناک علاج کی وجہ سے بہت سے افراد کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔ ان کی طرف سے استعمال کی جانے والی غیر معیاری دوائیں اور غیر پیشہ ورانہ طریقے مریضوں کے منہ کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں اور بعض اوقات مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹر ز کو روکنے کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تا کہ عوام کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔ عوام کی آگا ہی بڑھانے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لئے حکومت کو سخت قوانین بنانا ہوں گے تا کہ غیر تربیت یافتہ افراد کو حساس شعبے میں کام کرنے کی اجازت نہ ملے ۔