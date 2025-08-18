گجرات :انڈور ہاکی ٹورنامنٹ نندووال کلب ٹیم نے جیت لیا
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر،چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی چودھری علی ابرارجوڑا نے گجرات جمنیزیم میں منعقدہ ان ڈورہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بطورمہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔
ٹورنامنٹ کافائنل مدینہ سیداں ہاکی کلب اور نندووال ہاکی کلب کی ٹیموں کے درمیان کھیلاگیا جوزبردست مقابلے کے بعد نندووال ہاکی کلب ٹیم نے جیت لیا،چوہدری علی ابرارجوڑا نے ونراوررنراپ ٹیموں کوٹرافیاں اور انعامات د ئیے اورکھلاڑیوں کومیڈل بھی پہنائے ، راحیل باجوہ نے مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ پیش کی۔