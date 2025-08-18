صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ محمدیہ اہلحدیث میں طلبا کے درمیان تلاوت، نعت اور تقاریر کے مقابلے

  • گوجرانوالہ
جامعہ محمدیہ اہلحدیث میں طلبا کے درمیان تلاوت، نعت اور تقاریر کے مقابلے

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )جامعہ محمدیہ اہلحدیث میں طلبا کے درمیان تلاوت، نعت اور تقریروں کے مقابلے ہوئے جن میں طلبا نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور۔۔۔

 اپنی فصاحت و بلاغت، حسنِ تلاوت اور نعت خوانی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ججز کے فرائض حافظ ابتسام الٰہی، حافظ عثمان ادریس گوہڑوی، مولانا عابد، قاری نور الہدی اور قاری ولید نے سرانجام د ئیے ۔ تلاوت کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن محمد حماد دوسری محمد عمران اور تیسری نقیب الحسن نے حاصل کی، نعتیہ مقابلوں میں محمد احمد سلیم پہلی ، محمد عاصم دوسری اور محمد عمران نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریری مقابلوں میں پہلی پوزیشن حافظ سرمد، دوسری حافظ بلال اور تیسری حافظ علی حسن نے حاصل کی۔

 

