صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب

  • گوجرانوالہ
ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔ہیڈ مرالہ کے مقام پر ایک لاکھ 10 ہزار کیوسک پانی ریکارڈ کیا جارہاہے ۔

 دریائے چناب میں پانی کی آمد 91ہزار 941 کیوسک، جموں توی میں 9902کیوسک، مناور توی میں 8985 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔ ہیڈ خانکی کیلئے پانی کا اخراج 81 ہزار 101 کیوسک جبکہ نہر اپر چناب کو 11ہزار 700 کیوسک ،نہر مرالہ راوی لنک کو 18 ہزار کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نالہ ڈیک میں کنگرہ کے مقام پر 12ہزار 563 کیوسک ،نالہ ایک اوررا کے مقام پر 688کیوسک، نالہ پلکھو کینٹ کے مقام پر 672 کیوسک اور نالہ بھیڈ کینٹ بھیڈ پلی کے مقام پر 135کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طوفانی بارشوں کی پیشگوئی:اشتہاری بورڈز سے جان لیوا حادثات کا خدشہ

کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ

ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

سنرجی گروپ نے ڈریگنز آف پاکستان میں 15 ایوارڈز نام کرلیے

گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر