ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔ہیڈ مرالہ کے مقام پر ایک لاکھ 10 ہزار کیوسک پانی ریکارڈ کیا جارہاہے ۔
دریائے چناب میں پانی کی آمد 91ہزار 941 کیوسک، جموں توی میں 9902کیوسک، مناور توی میں 8985 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔ ہیڈ خانکی کیلئے پانی کا اخراج 81 ہزار 101 کیوسک جبکہ نہر اپر چناب کو 11ہزار 700 کیوسک ،نہر مرالہ راوی لنک کو 18 ہزار کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نالہ ڈیک میں کنگرہ کے مقام پر 12ہزار 563 کیوسک ،نالہ ایک اوررا کے مقام پر 688کیوسک، نالہ پلکھو کینٹ کے مقام پر 672 کیوسک اور نالہ بھیڈ کینٹ بھیڈ پلی کے مقام پر 135کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔