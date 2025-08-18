سیلاب سے بچائو کے اقدامات حکومتی ترجیح نہیں :ڈاکٹر طارق
گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے حلقہ پی پی29کے علاقوں کوٹلہ ارب علی خاں، بھنڈ گراں، بنیاں کا دورہ کیااورعمائدین علاقہ سے ملاقاتیں کیں۔
اس موقع پرشرکا سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک و قوم 1973سے مسلسل تباہ کن سیلابوں سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں لیکن افسوس سیلاب سے بچا ئواور حفاظتی اقدام تاحال حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں شدید بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے ،بونیر میں 150سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، المیہ یہ ہے کہ ہر سال مون سون کی بارشوں سے ملک کے کسی نہ کسی حصے میں سیلاب ضرور آتا ہے مگر حکومت اور انتظامیہ مون سون کی بارشوں میں نقصانات سے بچنے کیلئے کوئی پیشگی انتظامات نہیں کرتے ،موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریاں سنگین صورت اختیار کرچکی ہیں۔