90 لاکھ روپے کے فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کا مالی فراڈ اور جعلسازی میں ملوث ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ، 90 لاکھ روپے کے فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔۔۔

ملزم علی فرید کو چھاپہ مار کارروائی میں بریلہ شریف گجرات سے گرفتار کیا گیا ۔ملزم نے مبینہ طور پر متاثرہ شہری کے اکاؤنٹ سے 90 لاکھ روپے کی رقم جعلسازی سے نکلوائی۔گرفتار ملزم نہ صرف فراڈ میں براہ راست ملوث رہا بلکہ اس نے اپنے لئے بھی اسی بینک سے 2 جعلی بینکرز چیک تیار کروائے ۔ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ۔ اس سے قبل بھی مذکورہ کیس میں 2 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ۔ملزموں کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں ۔

 

