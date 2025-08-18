صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ اورکامونکے میں خواتین سمیت 13 افرا داغوا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ اورکامونکے میں خواتین سمیت 13 افرا داغوا

سیالکوٹ ،کامونکے (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )مختلف واقعات میں خواتین سمیت 13افراد کو اغوا کرلیا گیا۔ سلامت پورہ کے (ایم بی)کے 13 سالہ بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔

درویش پورہ کے (ایم این)کی22سالہ اہلیہ (ٹ)کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔موضع آدھورائے کی15سالہ(ز)کو یوسف کے کہنے پر ریاست ایک لاکھ روپے اور اڑھائی تولے زیورات سمیت اغوا کرکے لے گیا۔مدھیرنوالہ کے 50 سالہ طاہر سلیم کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا گیا ،رستم پورہ کی (بی)اپنے دو کمسن بیٹوں کے ہمراہ بازار گئی جسے مریدکے کا ریمبومسیح،اسلم،آصف،سیٹھی،رقیہ اور تین نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔ سیالکوٹ میں سول لائن کے علاقہ کلاسیکل چوک میں 17سالہ نمرہ کو حسن علی، حاجی پورہ بن کے شاہین کی 16سالہ بیٹی مریم کو نامعلوم افراد ، تھانہ نیکاپورہ کے علاقہ شفیع دہ بھٹہ سے مظفرعلی کے 21سالہ بیٹے اویس کو نامعلوم، تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ رائے پور کے 41سالہ ذہنی معذور انصر محمود کو نامعلوم افراد ،تھانہ اگوکی کے علاقہ عدالت گڑھا کی حمیرا بی بی کے 35سالہ خاوند عبدالرحمن کو نامعلوم افراد اور تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ خیرات پورہ کے اسد کی35سالہ بیوی صبا نواز کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر