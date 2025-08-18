سیالکوٹ اورکامونکے میں خواتین سمیت 13 افرا داغوا
سیالکوٹ ،کامونکے (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )مختلف واقعات میں خواتین سمیت 13افراد کو اغوا کرلیا گیا۔ سلامت پورہ کے (ایم بی)کے 13 سالہ بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔
درویش پورہ کے (ایم این)کی22سالہ اہلیہ (ٹ)کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔موضع آدھورائے کی15سالہ(ز)کو یوسف کے کہنے پر ریاست ایک لاکھ روپے اور اڑھائی تولے زیورات سمیت اغوا کرکے لے گیا۔مدھیرنوالہ کے 50 سالہ طاہر سلیم کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا گیا ،رستم پورہ کی (بی)اپنے دو کمسن بیٹوں کے ہمراہ بازار گئی جسے مریدکے کا ریمبومسیح،اسلم،آصف،سیٹھی،رقیہ اور تین نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔ سیالکوٹ میں سول لائن کے علاقہ کلاسیکل چوک میں 17سالہ نمرہ کو حسن علی، حاجی پورہ بن کے شاہین کی 16سالہ بیٹی مریم کو نامعلوم افراد ، تھانہ نیکاپورہ کے علاقہ شفیع دہ بھٹہ سے مظفرعلی کے 21سالہ بیٹے اویس کو نامعلوم، تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ رائے پور کے 41سالہ ذہنی معذور انصر محمود کو نامعلوم افراد ،تھانہ اگوکی کے علاقہ عدالت گڑھا کی حمیرا بی بی کے 35سالہ خاوند عبدالرحمن کو نامعلوم افراد اور تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ خیرات پورہ کے اسد کی35سالہ بیوی صبا نواز کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔