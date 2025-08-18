صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقم کے تنازع پر فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ادھار رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے پر ہونیوالے جھگڑے کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان7روز بعد دم توڑ گیا۔

 محلہ گلشن عدیل کا رہائشی 24سالہ حمزہ اپنے دوست غلام مرتضیٰ کے ہمراہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ عثمان عرف حاجی اور دو نامعلوم ساتھی بھی پہنچ گئے ، عثمان نے فائرنگ کرکے حمزہ کو شدید زخمی کر دیا اور ملزم فرار ہوگئے ، زخمی کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا، مقتول کے بھائی سارنگ علی کا الزام ہے کہ اسکے بھائی نے عثمان سے 21ہزار روپے لینے تھے جس پر جھگڑا ہوا اور ملزم نے حمزہ کو قتل کردیا ،تھانہ کھیالی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

