پٹرولنگ پو لیس بچہ چٹھہ نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر ) بچہ چٹھہ پٹرولنگ پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 20 لٹر شراب برآمدبرآمد کر لی ۔ انچارج پٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ بچہ چٹھہ نعیم شہزاد مغل کی ہدایت پر۔۔۔
اے ایس آئی محمد عمران نے ٹیم کیساتھ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو دھر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضہ سے 20 لٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔پٹرولنگ پولیس کے ترجمان کے مطابق عوامی تعاون کے بغیر سماج دشمن عناصر کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ،شہری کسی بھی مشکوک نقل و حرکت یا منشیات کے کاروبار کی فوری اطلاع پٹرولنگ پولیس کو دیں۔