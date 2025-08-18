صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولنگ پو لیس بچہ چٹھہ نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا

  • گوجرانوالہ
پٹرولنگ پو لیس بچہ چٹھہ نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر ) بچہ چٹھہ پٹرولنگ پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے 20 لٹر شراب برآمدبرآمد کر لی ۔ انچارج پٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ بچہ چٹھہ نعیم شہزاد مغل کی ہدایت پر۔۔۔

 اے ایس آئی محمد عمران نے ٹیم کیساتھ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو دھر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضہ سے 20 لٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔پٹرولنگ پولیس کے ترجمان کے مطابق عوامی تعاون کے بغیر سماج دشمن عناصر کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ،شہری کسی بھی مشکوک نقل و حرکت یا منشیات کے کاروبار کی فوری اطلاع پٹرولنگ پولیس کو دیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر