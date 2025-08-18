صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ حافظ آبادمرکزی شاہراہ چند ہفتوں میں ٹوٹنے لگی

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ تا حافظ آباد مرکزی شاہراہ 40برس کے طویل انتظار کے بعد تعمیر ہوئی لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ چند ہفتوں میں ہی یہ سڑک زمین برد اور بوسیدہ ہو کر عوام کیلئے وبالِ جان بن گئی۔۔۔

کروڑوں روپے کے عوامی ٹیکس کو پرانے بوسیدہ نظام اور ناقص میٹریل نے چند ہی دنوں میں مٹی میں ملا دیا،خزانے کو نقصان اور عوام کو دھوکہ دینے والی یہ مثال حکومتی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے ۔مکینوں کے مطابق سڑک پر تیز رفتار گاڑیوں کے گزرنے سے بجری ہوا میں اڑ چکی ہے اور نیچے سے نو کیلے پتھر ابھر آئے ہیں جو گاڑیوں کے ٹائروں کو نقصان پہنچانے اور حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ نڈالہ خان کے قریب تو سڑک درمیان سے بیٹھ گئی اور گڑھے پڑ گئے ہیں جس نے مقامی لوگوں کے غصے اور مایوسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یاد رہے کہ علی پورچٹھہ تا کوٹ پناہ اڈہ تقریباً10کلومیٹر طویل حصہ پی ٹی آئی کے دورِ حکومت میں سابق ایم این اے احمد چٹھہ نے کارپٹ سنگل روڈ کی شکل میں تیار کرایا تھا جو آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے لیکن اگلا 10کلومیٹر جو حافظ آباد کے حلقے میں آتا ہے ،موجودہ حکومت میں بجری کے چھڑکاؤ اور لک کے سپرے جیسے پرانے بوسیدہ طریقے سے بنایا گیا،یہی وجہ ہے کہ یہ سڑک محض چند ہفتوں میں ہی برباد ہو گئی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے کرپٹ ٹھیکیدار اور کمیشن مافیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ40سال بعد بھی عوام کو ترقی نہیں بلکہ ذلت آمیز چونا لگایا گیا ہے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار وں کیخلاف شفاف انکوائری اور سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ 

 

