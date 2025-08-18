جمعیت اشاعت توحید والسنہ کی پاک فوج زندہ باد ریلی
عالم چوک،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نامہ نگار )جمعیت اشاعت توحید والسنہ کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی ۔
شرکاسے خطاب کرتے ہوئے صوبائی نائب امیر مولانا نصراﷲ خان راشد ،امیر شہر مفتی ظہیرالدین بابر اور ممبر امن کمیٹی حافظ شہباز رسول نے کہا کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت اپنی ناکامیاں چھپانے کی بزدلانہ کوشش کر رہا ہے ہمیں فخر ہے کہ دنیا بھر میں ہماری افواج کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور مہارت کا اعتراف کیا جا رہا ہے آج بھی پاک افواج سیلاب میں پھنسے شہریوں کی امداد کے لئے ہمہ تن مصروف عمل ہے ، دنیا بھر میں بھارت کی جگ ہنسائی کے پیچھے پاک افواج کی بہادری اور جرات کار فرما ہے ، بلا شبہ ہماری ہماری افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا، اﷲ کے فضل سے مملکت پاکستان قیامت تک زندہ رہنے کیلئے بنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ شیخوپورہ موڑ سے شروع ہونے والی ریلی میں جمعیت اشاعت توحید والسنہ کے سینکڑوں کارکنوں نے شامل ہو کر ثابت کیا کہ ملکی مفاد کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر مطیع اﷲ راشد،مفتی عبدالقاہر جرجانی ، مولانا اعجازغزنوی،مولانا مفتی فرحان، مولانا اسحاق حقانی،مولانا عثمان غنی بٹ،مولانا غلام اﷲ راشدکی قیادت میں کارکنوں کا جوش قابل دید تھا۔