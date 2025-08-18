پاکستان مستحکم ہورہا ،اعتماد پر پورا اتروں گا :بلال تارڑ
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )این اے 66 میں مسلم لیگ(ن)کا امیدوار ہی میدان مارے گا ،قیادت نے بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ جاری کرکے الیکشن سے قبل ہی جیت کے کی گھنٹی بجا دی ۔
ان خیالات کا اظہار سینئر رہنما مسلم لیگ ن قلعہ دیدار سنگھ شیخ اعجاز احمد بہلولیہ نے امیدارو این اے 66 بلال فاروق تارڑ سے دوران ملاقات کیا اس موقع پر شیخ امتیاز اکرم بہلولیہ ،شیخ سمیع اللہ یعقوب بہلولیہ ، شیخ عثمان ویگر بھی موجود تھے جنہوں نے بلال فاروق تارڑ کو این اے 66 میں مسلم لیگ ن کا ٹکٹ ملنے پر مبارکباد دی اس موقع پر بلال فاروق تارڑ کا کہنا تھا کہ پارٹی ٹکٹ ملنے پر قائد میاں نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کا مشکور ہوں،پارٹی نے ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا ، اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرونگا اہلیان حلقہ گواہ ہیں کہ مسلم لیگ کی موجودہ حکومت نے بے شمار ترقیاتی کام کرکے تاریخ رقم کردی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہورہا ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کی خبریں پھیلانے والے ملک دشمن ہیں ،وزیر آباد میں 18 ستمبر کو حلقہ این اے 66 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ ن ہی کامیاب ہوگی اور ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا۔