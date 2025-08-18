مینڈیٹ چور اقتدار کے رسیا،خون نچوڑا جا رہا :اسلم گھمن
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)پی ٹی آئی رہنماؤں رکن قومی اسمبلی بریگیڈئیر(ر)چودھری محمداسلم گھمن اورسابق ایم پی اے عظیم نوری گھمن نے کہا ہے کہ حلقہ این اے 74 اور اہل سمبڑیال نے دل جیت لئے۔۔۔
پاکستان اﷲ کی نعمت قائد کااحسان ہے علامہ اقبال کا خواب جعلی سرکار کا اس میں کوئی کردار نہیں یہ صرف اقتدار کے رسیا ہیں وہ جیسے بھی ملے جو بھی لے دے یہ کھلم کھلا مینڈیٹ چور ہیں، ڈسکہ سمبڑیال سیالکوٹ پسرور سمیت پورے پنجاب کے عوام کو مینڈیٹ چرا کر بیٹھے ہیں ، آج ملک میں آئین قانون ختم ،انصاف قتل ،جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ،عوام کا خون نچوڑا جارہا ہے ،عوام نالاں ہیں جعلی سرکار کی کارکردگی صفر اوربھاں بھاں زیادہ ٹک ٹاک زیادہ ان کا پاکستان سے کوئی لنک ہے نہ قائد سے رشتہ اگر ہم کچھ غلط کہہ رہے ہیں توالیکشن رزلٹ دیکھ لیں جشن آزادی کے اشتہاراورفلیکسز دیکھ لیں قائد اعظم بالکل مائنس کرد ئیے گئے ہیں شرم وحیا کا بھی ان سے کوئی دوردور کا واسطہ نہیں ملک کا بیڑہ غرق ہورہا ہے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے اہل سمبڑیال کا 5اگست اور14اگست سمیت 16اگست کو قائد ڈے منانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ سمبڑیال نے ہمارااورکپتان کا ساتھ دیا بھر پورجشن منایا بھر پور احتجاج کیا بھر پورطریقے سے قائد ڈے منایا جعلی سرکار صرف سرکاری تقریبات میں بریانی کھاتی رہی مگر پی ٹی آئی کپتان کے حکم پر ہماری قیادت میں پاکستان زندہ باد ،پاک فوج زندہ باد ،عمران خان زندہ باد اورسب سے بڑھ کر قائداعظم زندہ باد کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئیں ۔