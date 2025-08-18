صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلسنت کا ملک میں نظام مصطفی کے نفاذ کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پاکستان بلا شبہ اولیائے اکرام کا فیضان ہے آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لئے ہمارے آباو اجداد نے بے شمار قربانیاں پیش کیں ،20 لاکھ سے زائد مرد وخواتین نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔۔۔

 جس کی بدولت آزاد وطن ہمیں نصیب ہو ا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا یہاں تو نظام مصطفی کا نظام اور اسلامی نظام ہونا چا ہیے تھا مگر فرقہ واریت ، نا انصافی ، کرپشن، رشوت خوری ، بے حیائی فحاشی عریانی بے روز گا ری دن بدن بڑھتی جارہی ہے ان تمام غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکتوں سے بچنے کیلئے ملک میں حکمرانوں کو فوری نظام مصطفی نافذ کرنا ہو گا وطن عزیز کی حفاظت کیلئے افواج پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جماعت اہل سنت و جماعت رضائے مصطفی کے زیر اہتمام مرکز انوارالمساجد پاپولر نرسری میں سالانہ پیغام پاکستان کانفرنس سے علامہ صاحبزادہ پیر محمد دائود رضوی، مفتی شعبان القادری ، پیر سید مستجاب علی شاہ جماعتی، علامہ الحاج محمد اکبر نقشبندی اورزاہد حبیب قادری نے خطاب کرتے ہو ئے کیا۔کانفرنس کے نظامت ونقابت کے فرائض ناظم جماعت حافظ محمدرفیق قادری اورصاحبزادہ حافظ محمدابوبکر نے سرانجام د ئیے ۔ 

 

