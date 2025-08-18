حافظ آباد میں چینی نایاب ،200روپے کلو تک فروخت
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) شہر بھر میں سرکاری نرخوں پر چینی نایاب ہوگئی ۔شہری چینی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے ،ڈیلرز نے چینی غائب کرکے مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کردی۔
حافظ آباد میں چینی کا شدید بحران پایاجارہاہے اور سرکاری نرخوں پر چینی خریدنا شہریوں کیلئے امتحان بن چکا ہے ۔بڑے بڑے ڈیلرز چینی کو غائب کرکے نہ صرف تجوریاں بھر رہے ہیں بلکہ عوام کا خون بھی چوس رہے ہیں ، چینی بلیک میں 200روپے تک فروخت ہونے لگی ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ حافظ آباد میں چینی کے بحران کا فوری نوٹس لیکر عوام کی پریشانی کا ازالہ کیا جائے ۔