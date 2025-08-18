کرائے کم نہ کرنے پر ٹرانسپورٹرز کیخلاف کارروائی
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی عادل سہیل نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں کمی کو یقینی بنانے کیلئے کارروائی شروع کر دی۔۔۔
عوام کو سفری ریلیف پہنچانے کے لیے جاری ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والے ٹرانسپورٹ مالکان اور ڈرائیور وں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔گزشتہ روز سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی عادل سہیل نے ایم وی اے محمد عمیر اور ٹیم کے ہمراہ پنڈی بھٹیاں میں چیکنگ کے دوران کرایہ نامہ کی خلاف ورزی کرنے وا لے متعدد ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے عائد کیے ۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرایہ نامہ کے نئے شیڈول پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا، خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹ مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی تاکہ عوام کو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ مل سکے ۔