برسات کے باعث الرجی،ناک،کان،گلہ،بخار اورپیٹ کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم برسات اور مون کی بارشوں کے سبب گوجرانوالہ اور گردونواح میں الرجی ،ناک، کان، گلہ ،بخار اور پیٹ کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگیا۔۔۔
ایک ہفتہ کے دوران شہر کے دونوں سرکاری ہسپتالوں میں 4500 سے زائد مریض طبی علاج کیلئے پہنچ گئے جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں اورکلینک میں بھی مریضوں کا رش لگ گیا، بالخصوص کمسن بچے بھی گلے ،نزلہ ،زکام اوربخارکاشکارہوگئے ۔ مون سون کی بارشوں کے سبب سول ہسپتال کے این اینڈ ٹی شعبہ میں مریضوں کاریکارڈ رش بڑھ گیا ،مون سون کے موسم میں کان کی خارش ،ریشہ ،الرجی سے بیشتر مرد وخواتین متاثر ہوئے بالخصوص کمسن بچوں کے کان،گلے اورپیٹ خراب ہورہے ہیں، ٹھنڈے مشروبات گلے کے مضر ہیں،بازارکے کھانے پینے کی اشیا کا استعمال بھی نقصان دہ ہے ۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ برسات کے موسم میں الرجی اور انفکشن بڑھ جاتے ہیں انفکشن سے بچنے کیلئے نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے ، نزلہ ،زکام سے بچنے کیلئے سفر کے دوران ماسک پہنا جائے ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کیا جائے ۔