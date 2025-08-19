صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں شریف ٹرسٹ کی گورننگ باڈی کا اجلاس،ہسپتال کی کار کر دگی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )میاں شریف ٹرسٹ گوجرانوالہ کی گورننگ باڈی کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین اظہر الحسن میریڈ ین میں منعقد ہوا۔۔۔

جس میں ٹرسٹ کے زیر انتظام ہسپتال کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ۔ نئے منصوبوں کے لئے غور کیا گیا اور شرکا سے رائے لی گئی ۔ اس موقع پر چیئرمین اظہر الحسن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہترین علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے میں پرائیویٹ ہسپتال اہم کردار ادا کر رہے ہیں ۔ مخیر حضرات میاں شریف ٹرسٹ ہسپتال جیسے اداروں کی سر پرستی کر کے دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔

 

 

