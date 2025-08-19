مسیحی برادری دھی رانی پروگرام میں شمولیت کیلئے آ گاہی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ارشاد وحید نے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت کی ہدایت پر۔۔۔
مسیحی کمیونٹی کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب دھی رانی پروگرام میں شامل کرنے کے حوالے سے شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چرچ کے منتظمین اور برادری کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ممبر امن کمیٹی شہزاد لارنس،اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سوشل ویلفیئر محمد عالم ،ظل ہما و دیگر ہمراہ تھے ۔ارشاد وحید نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی، امن و بھائی چارے کے فروغ اور سماجی خدمات کی انجام دہی کیلئے سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ پیش پیش رہے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسیحی برادری کی فلاح و بہبود کیلئے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا تاکہ پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مسیحی برادری کو دھی رانی پروگرام سے متعلق آگاہی دی ۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یہ پروگرام بچیوں کی فلاح و بہبود اور بہتر مستقبل کیلئے بنایا ہے جس کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کی بچیوں کو تعلیمی اور معاشرتی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ سمیرا اقبال نے کمیونٹی نمائندگان پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستحق خاندانوں کو اس پروگرام سے استفادہ کرنے کیلئے رجسٹر کرائیں تاکہ ہر بچی روشن مستقبل کی جانب گامزن ہو سکے ۔