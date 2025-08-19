جعلی دستاویز ات پر بیرون ملک سفر کی کوشش ،2 مسافر گرفتار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے امیگریشن نے سیالکوٹ ائرپورٹ سے جعلی دستاویزات اور غیر قانونی طریقے سے۔۔
بیرون ملک جانیوالے مسافر وں کو گرفتار کر لیا ۔مسافروں کی شناخت محمد شہزاد اور امتیاز احمد کی نام سے ہوئی۔ شہزاد کے پاسپورٹ پر سا ئوتھ افریقہ کا جعلی ویزا تھاجبکہ امتیاز احمد نامی مسافر یونان جا رہا تھا۔ملزم پہلے بھی غیر قانونی طریقے سے یورپ جا چکا ہے ،ملزم کا بیرون ملک روانگی کے حوالے سے کوئی سفری ریکارڈ سسٹم میں موجود نہیں تھا۔ ملزموں کو گرفتار کر کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کے حوالے کر دیا گیا۔