ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں عدم صفائی پر اظہار برہمی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گوجرانوالہ شہر اور وزیر آباد کا دورہ کیا ۔انہوں نے کارڈیالوجی ہسپتال وزیر آباد، گوجرانوالہ میڈیکل کالج گوندلانوالہ،۔۔
گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ/میونسپل کمیٹی وزیر آباد کی ورکشاپ، ڈی پی ایس سکول وزیرآباد، گلشن عدیل کالونی، سرفراز کالونی، چندا قلعہ سے ملحقہ علاقوں اور قومی شاہراہ پر گرین بیلٹس مانومنٹس روڈز شولڈرز صفائی ستھرائی، پودوں اور گھاس کی کانٹ چھانٹ، غیر قانونی تشہیری بینرز کو ہٹانے اور غیر قانونی گیس ریفلنگ کے خاتمے کیلئے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے امراض قلب کے مریضوں کو مفت ادویات کی گھر کی دہلیز پر فراہمی کے حوالے سے ایم ایس کارڈیالوجی ہسپتال وزیر آباد ہسپتال سے بریفنگ لی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون، پرنسپل میڈیکل کالج اقبال ڈوگر اور دونوں ہسپتالوں کے ایم ایس ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مختلف مقامات پر صفائی کی ناقص صورتحال پر کنٹریکٹر پر سخت اظہار برہمی، تمام کوڑا پوائنٹس کو فوری کلیئر کرنے ، واسا کو نالوں کی ڈیسلٹنگ کی ہدایات جاری کیں اور محلوں مارکیٹوں کے باہر روڈ پر گندگی پھینکنے والوں کو تنبیہ کی ، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلٰی پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت گلی بازاروں میں قائم تجاوزات کا بھی خاتمہ کیا جائے گا تاکہ شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کا نظام موئثر و درست بنایا جا سکے ۔