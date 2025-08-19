صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارڈنز کا موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر بدترین تشدد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس دفتر کے باہر وارڈنز کا موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر بدترین تشدد،شہریوں سے 2 ہزار روپے چھین کر انہیں جانے دیا ۔۔۔

سی ٹی او نے وارڈنز کے خلاف لوٹ مار سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر ا کے گرفتار کرا دیا۔بتایا گیا ہے کہ سی ٹی او دفتر کے باہر ٹریفک واڑدن فیصل اور محمد ریاض نے دو موٹر سائیکل سواروں کو روکا تو تلخ کلامی شروع ہو گئی جس پر وارڈنز نے شہریوں معروف اور اس کے دوست یوسف کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان سے 2 ہزار روپے چھین کر انہیں جانے دیا ،شکایت پر سی ٹی او عائشہ بٹ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا اور انکوائری میں جرم ثابت ہونے پر ڈی ایس پی شیر زمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ۔

 

