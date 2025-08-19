صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:فیملی پارک میں جواریوں نے ڈیرے ڈال لئے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:فیملی پارک میں جواریوں نے ڈیرے ڈال لئے

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں پارک روڈپر واقع فیملی پارک میں اوباش افراد نے تاش پر جوا کھیلنا شروع کردیا ۔۔۔

جبکہ پارک میں جگہ جگہ سگریٹ نوشی کے باعث ماحول آلودہ ہوگیا ،اکثر فیملیوں نے پارک میں تفریح کے لئے آنا چھوڑدیا جس کے بعد پارک غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیملی پارک سے غیر اخلاقی او ر نازیبا سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لاکر پارک کی افادیت کو بحال کیا جائے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان

لیسکو کا 2025-26 کا 20 ارب 78 کروڑ کا بجٹ منظور

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس