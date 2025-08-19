حافظ آباد:فیملی پارک میں جواریوں نے ڈیرے ڈال لئے
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں پارک روڈپر واقع فیملی پارک میں اوباش افراد نے تاش پر جوا کھیلنا شروع کردیا ۔۔۔
جبکہ پارک میں جگہ جگہ سگریٹ نوشی کے باعث ماحول آلودہ ہوگیا ،اکثر فیملیوں نے پارک میں تفریح کے لئے آنا چھوڑدیا جس کے بعد پارک غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیملی پارک سے غیر اخلاقی او ر نازیبا سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لاکر پارک کی افادیت کو بحال کیا جائے ۔