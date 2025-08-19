صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں، ہسپتالوں کے اطراف خصوصی صفائی کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے۔۔

 تحت شہر بھر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف یونین کونسلز(08، 27،29) جی ٹی روڈ ،کشمیر روڈ، رانا کالونی، گلشن عزیز کالونی، مرکزی بازاروں، رہائشی و تجارتی علاقوں کا معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سی ای او نے سڑکوں اور گلیوں میں صفائی کی صورتحال، کچرے کے بروقت اُٹھانے ، ڈمپنگ پوائنٹس کی حالت اور فیلڈ سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ سی ای او نے وزیر بلدیات کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ستھرا پنجاب کنٹریکٹرز کو تنبیہ کی کہ رہائشی علاقوں ، مارکیٹوں ،تمام تعلیمی اداروں، ہسپتالوں ، عبادت گاہوں، قبرستانوں ، پارکوں کے اطراف اور خالی پلاٹوں میں خصوصی صفائی ستھرائی آپریشن کی ہدایت کی۔ انہوں نے دورہ کے موقع پر موجود افسر وں اور عملے کو ہدایت کی کہ صفائی کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ، کوڑا کرکٹ مقررہ اوقات میں اُٹھایا جائے اور عوامی مقامات پر گندگی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

 

 

