80فیصد تاجر تجاوزات کیخلاف آپریشن سے مطمئن:شافع
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران مسلم بازارگجرات کے نومنتخب عہدیدار وں کی تقریب حلف برداری مقامی میرج ہال میں ہوئی ۔۔۔
،مہمان خصوصی صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین تھے ،انہوں نے مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار کے صدر ندیم اکرم بٹ،سینئر نائب صدر یوسف بٹ،جنرل سیکرٹری شیخ عمران وحید اور دیگر عہدیداروں سے حلف لیا اورنئی کابینہ کیلئے نیک تمناؤں کااظہار کیا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شافع حسین نے کہاکہ قومی معیشت میں تاجر برادری کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے ،معیشت کے فروغ میں تاجروں نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے پنجاب حکومت تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے ،انہوں نے کہاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں80فیصد تاجر تجاوزات کیخلاف آپریشن سے مطمئن ہیں تاجر صفائی کی صورتحال بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کریں۔ شافع حسین نے کہاکہ وزیر اعلیٰ نے گجرات کے ترقیاتی کاموں کیلئے 15 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے اس فنڈ سے شہر کا سیوریج سسٹم،روڈ انفراسٹرکچر اور دیگر ترقیاتی کام مکمل کئے جائیں گے ،انہوں نے کہاکہ سابق حکمرانوں نے ترقیاتی سکیموں کے نام پر قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا میں ترقیاتی کاموں کیلئے مختص فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بناؤں گا ۔تقریب میں مسلم لیگ سٹی کے صدر علی ابرار جوڑا،تاجر تنظیموں کے رہنماؤں اور تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔