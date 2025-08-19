لالہ موسیٰ میں سیوریج پر جلد کام شروع ہوگا :نصیر سدھو
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھو نے گجرات پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں اظہارخیال کرتے ہوئے۔۔۔
کہاکہ بے لوث عوامی خدمت وتابعداری میرا مشن، این اے 65کی تعمیروترقی کیلئے ہمہ وقت کوشاں ہوں اس مقصد کیلئے قومی وصوبائی حکومت سے اربوں روپے کے فنڈز جاری کراچکے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ اقتدارسنبھالتے ہی ڈنگہ شہر سے تعمیروترقی کاآغاز کیا، ترجیحی بنیادوں پربجلی کے برسوں سے گھمبیرمسائل حل کراتے ہوئے ڈنگہ میں 100کے قریب نئے ٹرانسفارمر نصب کرائے ،نئی فورکورتار بچھائی جس سے بجلی کے 80فیصد مسائل حل ہوچکے ہیں،حلقہ بھرمیں یونین کونسل سطح پربلاتفریق وامتیازسروے کراتے ہوئے بجلی وگیس کے مسائل حل کرائے ، ٹراماسنٹرلالہ موسیٰ کواپ گریڈکرتے ہوئے 200بیڈز پرمشتمل ہسپتال منظورکرایا جس پرجلد کام کاآغازہوجائے گا ۔ایم این اے نے کہاکہ لالہ موسیٰ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے نیاسیوریج منصوبہ منظورکرایا جس کیلئے ابتدائی طورپر وزیراعلیٰ نے 50کروڑ روپے فنڈز جاری کئے ہماری کاوشوں سے مزید ایک ارب روپے کے فنڈزپنجاب حکومت نے جاری کرد ئیے ہیں اس پربھی جلد کام شروع ہوجائیگا۔انہوں نے کہاکہ لالہ موسیٰ شہرمیں ٹریفک مسائل کے حل کیلئے لالہ موسیٰ بائی پاس منصوبے کیلئے 8ارب روپے فنڈز کے منظورکرالیے ہیں جس سے دھامہ پھاٹک کے اوپرریلوے برج بھی قائم ہوگا اورٹریفک مسائل بھی حل ہونگے ۔