بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ ملنا کارکنوں کے دل کی آواز :حاجی خالد
راہوالی (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما حاجی خالد پرویز بلو بٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی مرکزی قیادت نے۔۔
ہردلعزیز شخصیت بیرسٹر بلال فاروق تارڑ کو این اے 66کیلئے ضمنی انتخابات میں ٹکٹ دے کر کارکنوں کے دلوں کی ترجمانی اور ان کی خواہش کو مدِ نظر رکھتے ہوئے درست فیصلہ کیا ہے کیوں کہ بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے اس سے قبل ایک بار پی پی 59میں ایم پی اے منتخب ہوکر ثابت کردیا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے سچے سپاہی اور مسلم لیگ ن کے کارکنوں کے دست و بازو بن کر رہتے ہیں ، کارکن دن رات محنت کرکے ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے ۔