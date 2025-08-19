صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ ملنا کارکنوں کے دل کی آواز :حاجی خالد

  • گوجرانوالہ
بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ ملنا کارکنوں کے دل کی آواز :حاجی خالد

راہوالی (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما حاجی خالد پرویز بلو بٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی مرکزی قیادت نے۔۔

 ہردلعزیز شخصیت بیرسٹر بلال فاروق تارڑ کو این اے 66کیلئے ضمنی انتخابات میں ٹکٹ دے کر کارکنوں کے دلوں کی ترجمانی اور ان کی خواہش کو مدِ نظر رکھتے ہوئے درست فیصلہ کیا ہے کیوں کہ بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے اس سے قبل ایک بار پی پی 59میں ایم پی اے منتخب ہوکر ثابت کردیا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے سچے سپاہی اور مسلم لیگ ن کے کارکنوں کے دست و بازو بن کر رہتے ہیں ، کارکن دن رات محنت کرکے ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس