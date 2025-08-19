لدھیوالہ:قیمتی پرندوں کی فروخت ،شکاری فالکن سمیت فرار
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں وائلڈ لائف ٹیم کا چھاپہ ،قیمتی پرندوں کی غیر قانونی فروخت ناکام بنا دی۔۔۔
، شکاری لاکھوں روپے کے فالکن سمیت اہلکاروں کو چکمہ دیکر فرار ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وائلڈلائف انسپکٹر محمد عمیر نے لدھیوالہ میں قیمتی پرندوں کے غیر قانونی شکار اور ان کی خریدو فروخت کی مخبری پر چھاپہ مار کر شکاری اکرم ساکن نئی آبادی لدھیوالہ کو حراست میں لیکر 26 لاکھ روپے کا فالکن اور پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے کا سامان قبضہ میں لے لیا تاہم ملزم اکرم چند منٹ بعد قیمتی فالکن سمیت وائلڈ لائف کی ٹیم کو چکمہ دیکر فرار ہو گیا ،تھانہ لدھیوالہ پولیس نے وائلڈ لائف انسپکٹر عمیر کی درخواست پر ملزموں اکرم اور ذیشان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔