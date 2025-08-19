لدھیوالہ :فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت دودھ بنانے والا کیمیکل برآمد کر لیا
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ماڑی چوک میں شیر فروش کی دکان پر چھاپہ مارکر ۔۔
مضر صحت دودھ بنانے والا کیمیکل برآمد کر لیا ۔ بتایا گیا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈیری ٹیکنالوجسٹ محمد عثمان نے ٹیم کے ہمراہ مدوخلیل روڈ پر شیر فروش کی دکان پر چھاپہ مار کر مضر صحت دودھ بنانے والا کیمیکل ضبط کر لیا،دکان مالک شفاقت علی کے خلاف تھانہ لدھیوالہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ۔