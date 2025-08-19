لدھیوالہ وڑائچ:دیور کا بھاوج پر وحشیانہ تشدد ، حمل ضائع
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں دیور کا چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ملکر بھاوج پر ۔۔
وحشیانہ تشد د، حمل ضائع کر دیا، خاتون کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے رہائشی نوید نے چچا زاد بھائیوں نورحسن اور اعظم کے ساتھ مل کر اپنی بھاوج(ش)کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جس سے خاتون کا حمل ضائع ہو گیا۔ اہل محلہ کے جمع ہونے پر ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرارہو گئے ، زخمی خاتون کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ لدھیوالہ پولیس نے (ن) کے والد اقبال کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔