سول ہسپتال ڈسکہ کی پارکنگ سے موٹرسائیکلوں کی چوری
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سول ہسپتال ڈسکہ کا پارکنگ سٹینڈ بھی غیر محفوظ ، موٹرسائیکلوں کی چوری معمول بن گئی ۔۔۔
سول ہسپتال ڈسکہ میں سکیورٹی ہونے کے باوجود وارداتیں عام ہوچکی ہیں ،ہسپتال میں چیک اپ کرانے اور مریضوں کی عیادت کرنیوالے پہلے ہی چوروں کے نرغے میں تھے اب سول ہسپتال ڈسکہ کا پارکنگ سٹینڈ بھی غیر محفوظ ہوگیا ہے ، پارکنگ سٹینڈ سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے لگیں ۔ڈسکہ کا محسن موٹرسائیکل نمبر جی اے این 8266سول ہسپتال کی پارکنگ میں کھڑی کرکے وارڈ میں گیا جب واپس آیاتو موٹرسائیکل چوری ہو چکی تھی ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ سٹینڈ والوں کو پرچی کے پیسے دینے کے باوجود موٹرسائیکلیں محفوظ نہیں ،ہسپتال میں سکیورٹی ہونے کے باوجود چوری چکاری کی وارداتیں عام ہوچکی ہیں ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ ’کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنرسیالکوٹ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔