کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں 5افراد کو لوٹ لیا گیا

  گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں 5افراد کو لوٹ لیا گیا۔ ہرپوکی کاقدیر سادھوکی جارہا تھا کہ دو ڈاکو ایک لاکھ 55 ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔۔۔

کسوکی کے سبحان کو بازار جاتے راستے میں روک کر 4ڈاکو رقم اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔چنڈالی کے جاوید سے ڈاکوؤں نے 10ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا۔نانگرے بھٹی کے نفیس سے راجباہ پل چنڈالہ پر ناکہ لگائے تین ڈاکو 23ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے جبکہ عمر فاروق سے جی ٹی روڈ چیانوالی ٹول پلازہ کے قریب دو ڈاکو 20 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ 

 

لاہور

