کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز محلہ غلام آباد کے بلال کی موٹر سائیکل گھر کے۔۔

 باہر سے چوری ہوگئی۔ہڑڑ روڈ کی عظمیٰ کے گھر سے نامعلوم چور15ہزارروپے اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔بھروکی ورکاں کے خادم حسین کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔شریف پورہ کے شاہد ندیم کے گھر سے نامعلوم چور 75 ہزارروپے ،موبائل فون اور طلائی انگوٹھی چوری کرکے لے گئے ۔اکبر گھنوکی کے میاں افتخار کے گھر سے تین پنکھے ،تین آہنی دروازے ،ڈش انٹینا،سلنڈر،کپڑے ،برتن وغیرہ چوری ہوگئے ۔خان ٹاؤن کے طاہر خان اور فیصل ٹاؤن کے عدیل کے قیمتی تار چوری ہوگئے ۔واہلیانوالی کے ثنا اللہ کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔کوٹ محمد حسین کے رمضان،محلہ اسلام آباد کے سعید اور ایمن آباد کے عمر سردار کی موٹرسائیکلیں بھی گھروں کے باہر سے چوری کرلی گئیں۔ 

 

