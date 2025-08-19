محمد احمد چٹھہ کی نااہلی پر حکم امتناعی کی در خواست پر فیصلہ آج ہوگا
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )این اے 66 الیکشن کمیشن کی جانب سے نا اہل کئے گئے ایم این اے محمد احمد چٹھہ کی ۔۔
اپیل پر حکم امتناعی کیلئے آج 19 اگست کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایم این اے محمد احمد چٹھہ کی جانب سے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد رانا خلیل احمد خاں اور حامد نواز چیمہ نے دلائل دئیے ،قانونی ٹیم نے عدالت کو بتایا کہ سرگودھا کی انسداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ اپنے اندر کئی قانونی پیچیدگیاں رکھتا ہے جس پر ہائیکورٹ میں اپیل کر دی گئی ہے لیکن اس سے قبل ہی الیکشن کمیشن نے محمد احمد چٹھہ کی رکنیت قومی اسمبلی خارج کر دی جو آئینی و قانونی طور پر درست نہیں اس سلسلہ میں وکلا ٹیم نے شواہد و دلائل معزز عدالت کو جمع کروا دیئے جس پر فیصلہ آج 19 اگست کو سنایا جائے گا۔