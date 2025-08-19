صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ :آبی گزرگاہوں پر تجاوزات،جی ٹی روڈ پر پانی جمع

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )بارشی پانی کی قدرتی آبی گزرگاہوں پر تجاوزات قائم ہو گئیں ،جی ٹی روڈ پر کئی مقامات پر پانی کھڑاہونامعمول بن گیا ۔۔۔

اطلاعات کے مطابق کئی سال جی ٹی روڈ پر بارشی پانی کے گزرنے کیلئے مختلف جگہوں پر پلیاں بنائی گئی تھیں تاکہ پانی وہاں سے آگے نکل جائے اور آبادیوں کو نقصان نہ پہنچے لیکن رفتہ رفتہ ان بارشی پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے آگے لوگوں نے مکانات اور پلازے تعمیر کرلئے جس سے اب وہاں سے پانی گزرنے کاکوئی انتظام نہیں رہاجس کی وجہ بارشوں کاپانی جی ٹی روڈ پر بسم اﷲ چوک ،ٹھیکریاں ،کلیوال سیداں کے سامنے کھڑاہوجاتاہے جس سے جہاں ہائی وے کی طرف سے بنائی گئی کروڑوں روپے کی سڑک تباہ ہوتی ہے وہاں ٹریفک خصوصاً موٹرسائیکل ، رکشوں میں بیٹھے مسافروں کوپریشانی لاحق ہوجاتی ہے ،بارشی پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے آگے پختہ تعمیرات کو عرصہ گزرچکاہے لیکن ضلعی انتظامیہ نے اس طرف سوچنے کی کبھی زحمت نہیں کی، شہریوں نے کمشنرگوجرانوالہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

 

