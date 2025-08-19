حافظ آباد:تہرے قتل میں ملوث 2مرکزی ملزم گرفتار
حافظ آباد،جلالپور بھٹیاں (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )پو لیس نے تہرے قتل میں ملوث 2 ملزموں کو حراست میں لے لیا ۔۔۔
تھانہ ونیکی تارڑ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تہرے قتل کیس میں 24گھنٹوں کے اندر دو مرکزی ملزموں کو حراست میں لے لیا۔ ملزم ہاشم کو بیرونِ ملک فرار ہونے کی کوشش کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ سے پولیس نے حراست میں لے لیا جبکہ دوسر ے نامزد ملزم عاشق کو بھی پولیس نے حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے کہا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کئے جائیں گے اور ملزموں کو قانون کے مطابق کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر مفرور ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔