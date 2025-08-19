نوشہرہ ورکاں کے 23 بنیادی مراکز صحت آؤٹ سورس
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل نوشہرہ ورکاں کے تمام 23 بنیادی مراکز صحت کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔۔
، پہلے مرحلے میں 8 بنیادی مراکز صحت کو باقی کے 15 مراکز کو اب آؤٹ سورسنگ کیا گیا ہے اب بنیادی مراکز صحت کو نوجوان ڈاکٹر چلائیں گے جنہیں صحت کی سہولیات کی فراہمی، عملے کی حاضری اور ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ، حکومت پنجاب کے اس فیصلے پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے ۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ آؤٹ سورسنگ سے سہولیات میں بہتری آئے گی اور عملے کی جواب دہی بڑھے گی جبکہ دوسروں کو خدشہ ہے کہ نجی ادارے صرف منافع کو ترجیح دیں گے اور عوام کے لئے علاج مہنگا یا ناقابلِ رسائی ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مراکز میں کوالیفائیڈ سٹاف کی بروقت حاضری اور معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے جس کے لئے اسکی نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور ہر قسم کی بدانتظامی یا کرپشن کا راستہ بند ہو سکے ۔