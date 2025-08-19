صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
مدثر علی چیمہ بہترین اوورسیز خدمات پر صدارتی تمغہ امتیازکیلئے نامزد

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی صدر انجمن پٹواریان حافظ شبیر احمد چیمہ کے بھائی مدثر علی چیمہ کو بہترین اوورسیز خدمات پر صدارتی تمغہ امتیازکیلئے نامزد کر دیا گیا۔۔۔

مدثر علی چیمہ چیئرمین بزنس ایسوسی ایشن کوریا اعزازی کونسلر فار انویسٹمنٹ کو14اگست کو صدارتی تمغہ امتیاز کیلئے نامزد کیا گیا تمغہ امتیاز 23مارچ2026کو ملے گا۔مدثر علی چیمہ کیلئے سیاسی وسماجی شخصیات کاشف محمود خان، افتخار بٹ،صابر بٹ،سیف اللہ بٹ، اشرف نثار،ڈاکٹر سید رضا سلطان،زاہد محمود ہاشمی،ندیم صادق تارڑ، ضمیر کاظمی نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔

 

