ضلع گوجرانوالہ پو لیو فری برقرار ، یکم ستمبر سے مہم شروع

  • گوجرانوالہ
ضلع گوجرانوالہ پو لیو فری برقرار ، یکم ستمبر سے مہم شروع

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں اہم اجلاس ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے کمیٹی روم میں ہوا ۔۔۔

اجلاس میں ڈی سی اینس ایم این آر ایچ سی ڈاکٹر عمر راٹھور ،ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر بلال ،ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن منورحسین ،سی ای او ایجوکیشن ،ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عطیہ ملک،ڈبلیو ڈی ایچ او اور دیگر متعلق محکموں کے سربراہوں نے شرکت کی ۔ڈی ایچ سی ایس این ایم آر ایچ سی ڈاکٹر عمر راٹھور نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ گوجرانوالہ میں الحمدللہ پولیو کا کوئی کیس موجود نہیں ،2008 سے اب تک گوجرانوالہ ضلع پولیو فری ہے لیکن اس کو پولیو فری برقرار رکھنے کیلئے پولیو ویکسی نیشن کو بروقت جاری رکھنا ضروری ہے ۔اس سلسلے میں پولیو ویکسی نیشن کے 4دن مقرر کئے گئے ہیں یہ مہم یکم ستمبر تا 4 ستمبر 2025 جاری رہے گی ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیلاب کے دنوں میں پولیو ویکسی نیشن کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے ۔

 

 

