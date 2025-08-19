پپناکھہ میں بااثر افراد 5 مقدمات کے با وجود بجلی چور ی کرنے لگے
عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نمائندہ خصوصی )پپناکھہ میں بااثر افراد بجلی چوری کے 5مقدمات درج ہونے کے باوجود ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرنے سے باز نہ آئے۔۔
، ایس ڈی او بھی بے بس ہوگئے ۔ گیپکو سب ڈویژن پپناکھہ کے دفتر سے چند میٹر دور با اثر جنید وڑائچ اور طارق وڑائچ کے خلاف تھانہ لدھیوالہ میں بجلی چوری کے 5مقدمات درج ہیں تاہم پولیس ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ،دوسری جانب مقدمات درج ہونے کے باوجود ملزم بجلی کی مین لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے ہیں۔ اہل دیہہ کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او پپناکھہ کا زور غریب صارفین پر چلتا ہے اور با اثر بجلی چوروں کیخلاف ایس ڈی او بے بس ہیں ۔