صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپناکھہ میں بااثر افراد 5 مقدمات کے با وجود بجلی چور ی کرنے لگے

  • گوجرانوالہ
پپناکھہ میں بااثر افراد 5 مقدمات کے با وجود بجلی چور ی کرنے لگے

عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نمائندہ خصوصی )پپناکھہ میں بااثر افراد بجلی چوری کے 5مقدمات درج ہونے کے باوجود ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرنے سے باز نہ آئے۔۔

 ، ایس ڈی او بھی بے بس ہوگئے ۔ گیپکو سب ڈویژن پپناکھہ کے دفتر سے چند میٹر دور با اثر جنید وڑائچ اور طارق وڑائچ کے خلاف تھانہ لدھیوالہ میں بجلی چوری کے 5مقدمات درج ہیں تاہم پولیس ملزموں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ،دوسری جانب مقدمات درج ہونے کے باوجود ملزم بجلی کی مین لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے ہیں۔ اہل دیہہ کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او پپناکھہ کا زور غریب صارفین پر چلتا ہے اور با اثر بجلی چوروں کیخلاف ایس ڈی او بے بس ہیں ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس