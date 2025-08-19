صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :جشن آزادی کے سلسلہ میں دھدو بسرا میں ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :جشن آزادی کے سلسلہ میں دھدو بسرا میں ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )جشن آزادی کے سلسلہ میں دھدو بسرا میں ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ کرایا گیاجس میں علی بسرا نے 140 کلو ویٹ اٹھا کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ۔۔۔

محمد حمزہ نے 131 کلو ویٹ اٹھا کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر اسلم بسرا قادری نے کہاکہ نوجوان میدانوں کا سنگھار ہوتے ہیں سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے بیٹے پال کر میدان آباد کیے اور سلام ہے ان اساتذہ کو جو ان کی تربیت کررہے ہیں جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں انکے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ والدین اگر اپنے بچوں کو نشے جیسی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں بچوں کو کھیلوں کی طرف لانا ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس