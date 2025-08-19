ڈسکہ :جشن آزادی کے سلسلہ میں دھدو بسرا میں ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )جشن آزادی کے سلسلہ میں دھدو بسرا میں ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ کرایا گیاجس میں علی بسرا نے 140 کلو ویٹ اٹھا کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ۔۔۔
محمد حمزہ نے 131 کلو ویٹ اٹھا کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر اسلم بسرا قادری نے کہاکہ نوجوان میدانوں کا سنگھار ہوتے ہیں سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے بیٹے پال کر میدان آباد کیے اور سلام ہے ان اساتذہ کو جو ان کی تربیت کررہے ہیں جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں انکے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ والدین اگر اپنے بچوں کو نشے جیسی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں بچوں کو کھیلوں کی طرف لانا ہوگا ۔