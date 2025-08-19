صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران نسیم بٹ ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں تعینات

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )عمران نسیم بٹ کو ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں تعینات کر دیا گیا ۔۔۔

 سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم نے انسپکٹر عمران نسیم بٹ کو تھانہ نوشہرہ ورکاں کا ایس ایچ او تعینات کر دیا وہ 2023 میں بھی تھانہ نوشہرہ ورکاں میں بطور ایس ایچ او خدمات سر انجام دے چکے ہیں ان کا شمار فرض شناس تجربہ کار اور بہادر پولیس افسر وں میں ہوتا ہے ۔ عوامی حلقوں نے ان کی نوشہرہ ورکاں تعیناتی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے نوشہرہ ورکاں میں جرائم میں واضح کمی ائے گی۔

 

 

