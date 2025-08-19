گلیانہ تا گوٹریالہ چوک سڑک کے اطراف مٹی نہ ڈالی جا سکی
گلیانہ (نامہ نگار )گلیانہ تا گوٹریالہ چوک پاکستان تک سڑک کی چند مقامات سے کنکریٹ مکمل تو کر لی گئی۔۔۔
لیکن ٹھیکیدار اور اسکی ٹیم سڑک اطراف مٹی ڈالے بغیر ہی غائب ہو گئے ۔ مون سون میں شدید بارشوں کی وجہ سے سڑک کے کنارے تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔تفصیل کے مطابق گلیانہ تا گوٹریالہ چوک پاکستان سڑک جسکی لمبائی 27 کلو میٹر بنتی ہے مرمت کا کام تو شروع ہو گیا لیکن چند مقامات پر کنکریٹ کرنے کے بعد ٹھیکیدار ٹیم کے ساتھ منظر عام سے غائب ہو گیا ۔ٹھوٹھہ رائے بہادر اور دیگر مقامات سے سڑک پر پتھر ڈال کر اسکو ابھی تکمیل پر بھی نہیں پہنچایا جبکہ شاہین مارکی،ملاگر موڑ،جنڈ شریف اور تھانہ گلیانہ کے پاس بڑے بڑے کھڈے تاحال موجود ہیں لیکن کام دوبارہ شروع ہونے کا کسی کو پتہ نہیں۔شہریوں نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار اور محکمہ علاقہ مکینوں کے سخت زیادتی کر رہے ہیں ۔ہماری لاکھوں مالیت کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں۔حکام بالا سے درخواست ہے کہ نوٹس لیتے ہوئے کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے ۔