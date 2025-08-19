صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ گجرات :گداگری معاشرتی ضمیرکا مستقل روگ پر سیمینار

  • گوجرانوالہ
جامعہ گجرات :گداگری معاشرتی ضمیرکا مستقل روگ پر سیمینار

گجرات(سٹی رپورٹر ) یونیورسٹی آف گجرات کے شعبہ سوشیالوجی کی حیاتین سوشیالوجیکل سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار ۔۔۔

‘‘ گداگری: معاشرتی ضمیرکا مستقل روگ’’ کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔سیمینار کے مہمان مقرر ڈائریکٹر سماجی بہبود و بیت المال گوجرانوالہ محمد ارشاد وحیدتھے ۔صدارت کا فریضہ چیئر پرسن ڈاکٹر محمد شعیب نے سرانجام دیا جبکہ نظامت کوآرڈینیٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر عباس نے کی۔ جامعہ گجرات کا شعبہ سوشیالوجی حکومت پنجاب، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی خصوصی ہدایت پر انسداد گداگری آگاہی مہم کے تحت مختلف علمی و سماجی سرگرمیوں کے ایک سلسلہ کا آغاز کر رہا ہے تا کہ پیشہ ورانہ سطح پر گداگری جیسی لعنت کے مختلف پہلوؤں کو عیاں کرتے ہوئے مستقل سدّ باب کیلئے قابل عمل حکمت عملی کی تشکیل کے لیے علمی طبقہ کی جانب سے حکومت کا ہاتھ بٹایا جا سکے ۔ ارشاد وحید نے حکومت پنجاب کے اقدامات پر توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ گداگری کو بطور پیشہ اپنانے والے عناصر کی حوصلہ شکنی اور ان کی سرکوبی ایک قومی اجتماعی ذمہ داری ہے ،پیشہ ور گداگر مختلف جرائم پیشہ گروہوں کا آلہ کار بنتے ہوئے لاقانونیت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ 

 

 

